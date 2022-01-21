«Мода на русских»: Сукачев рассказал о любви немцев к Горбачеву

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью YouTube-каналу «ещёнепознер» рассказал о временах перестройки, которая должна была изменить жизнь граждан, но «принесла лишь страдания».

«Горбачев для них был поп-иконой: и майки, портреты, что только не продавалось с его портретом. Для западных немцев в собирательном смысле были надежды на Советский Союз. Заявления, которые делал Горбачев – перестройка, гласность. Была мода на русских, пора надежд мира, что сейчас все рухнет и мы все будем дружить, рухнул «железный занавес». Но нас ждали только страдания, а западную Европу - объединение и радость», - отметил музыкант, рассказывая о падении Берлинской стены и железном занавесе.

Ранее Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». В новом альбоме певец думает о прошлом и философствует.

