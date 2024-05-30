«Идеально для лета»: Диетолог призвала выбирать окрошку на квасе

По словам Королевой, наиболее предпочтительным вариантом такого блюда является окрошка на квасе.

«Есть люди, которые не переносят кисломолочные продукты, поэтому наиболее универсальный вариант – окрошка не на кефире, а на квасе. Покупая его в магазине, стоит обращать внимание на состав и срок годности. Состав окрошки зависит от личных предпочтений, к примеру, в старинной русской окрошке сочетали мясо индейки или другой птицы с овощами и зеленью. Люди индивидуально выбирают для себя перечень продуктов», - подытожила диетолог.

Ранее сообщалось, что средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей. Заметнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%. Кроме того, на 12% подорожал квас, передает «Радиоточке НСН».

