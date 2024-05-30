«Идеально для лета»: Диетолог призвала выбирать окрошку на квасе
Окрошка на квасе - универсальное блюдо для жарких летних дней, рассказала НСН Маргарита Королева.
Ежегодно 30 мая отмечается гастрономический праздник, посвященный окрошке - одному из древнейших русских блюд. Как рассказала НСН звездный диетолог Маргарита Королева, оно традиционно составляет основу летнего рациона россиян.
«У некоторых людей есть непереносимость отдельных ингредиентов блюда, в том числе закваски. Каждый сам решает, сколько порций съесть, ориентируясь на знаки организма. Два-три раза в день, иногда и чаще люди прикладываются к окрошке, такое питание допустимо и подходит для периода жаркого лета. Вечером в рацион можно добавить мясо, как полноценный источник белка», - сказала она.
По словам Королевой, наиболее предпочтительным вариантом такого блюда является окрошка на квасе.
«Есть люди, которые не переносят кисломолочные продукты, поэтому наиболее универсальный вариант – окрошка не на кефире, а на квасе. Покупая его в магазине, стоит обращать внимание на состав и срок годности. Состав окрошки зависит от личных предпочтений, к примеру, в старинной русской окрошке сочетали мясо индейки или другой птицы с овощами и зеленью. Люди индивидуально выбирают для себя перечень продуктов», - подытожила диетолог.
Ранее сообщалось, что средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей. Заметнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%. Кроме того, на 12% подорожал квас, передает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе
- Прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре
- МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль»
- РСА: Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10%
- Силуанов: На реализацию послания президента в 2024 году потратят 160 млрд рублей
- Мишустин: Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек
- PlayStation 5 принесла Sony рекордные 106 миллиардов долларов за четыре года
- Самолет рейса Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево
- В Нижнем Новгороде умер пассажир экстренно приземлившегося самолета
- Пенсии военным пенсионерам поднимут на 5,1% с 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru