«Идеально для лета»: Диетолог призвала выбирать окрошку на квасе

Окрошка на квасе - универсальное блюдо для жарких летних дней, рассказала НСН Маргарита Королева.

Ежегодно 30 мая отмечается гастрономический праздник, посвященный окрошке - одному из древнейших русских блюд. Как рассказала НСН звездный диетолог Маргарита Королева, оно традиционно составляет основу летнего рациона россиян.

«У некоторых людей есть непереносимость отдельных ингредиентов блюда, в том числе закваски. Каждый сам решает, сколько порций съесть, ориентируясь на знаки организма. Два-три раза в день, иногда и чаще люди прикладываются к окрошке, такое питание допустимо и подходит для периода жаркого лета. Вечером в рацион можно добавить мясо, как полноценный источник белка», - сказала она.

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По словам Королевой, наиболее предпочтительным вариантом такого блюда является окрошка на квасе.

«Есть люди, которые не переносят кисломолочные продукты, поэтому наиболее универсальный вариант – окрошка не на кефире, а на квасе. Покупая его в магазине, стоит обращать внимание на состав и срок годности. Состав окрошки зависит от личных предпочтений, к примеру, в старинной русской окрошке сочетали мясо индейки или другой птицы с овощами и зеленью. Люди индивидуально выбирают для себя перечень продуктов», - подытожила диетолог.

Ранее сообщалось, что средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей. Заметнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%. Кроме того, на 12% подорожал квас, передает «Радиоточке НСН».

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Фото: Wikimedia Commons
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