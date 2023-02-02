Мобильный интернет отключат в ЛНР с 11 февраля
Оператор связи «Мобильные коммуникационные системы» в своём Telegram-канале объявил, что с 11 февраля на территории Луганской народной республики будет отключён мобильный интернет.
В сообщении говорится, что услуга «Мобильный интернет» будет исключена со всех тарифных планов «в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций».
«В то же время, идя на встречу возросшей потребности в общении наших абонентов, мы увеличим количество минут внутри сети в 10 раз на тарифных планах «Оптимальный» и «Оптимальный+», - добавил оператор.
Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил поисковую систему Google в пропаганде терроризма и экстремизма, в связи с чем было решено отказаться от использования поисковика на территории региона, сообщает НСН.
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