Глава ЛНР обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил поисковую систему Google в пропаганде терроризма и экстремизма, в связи с этим в ЛНР откажутся от использования поисковика. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Пасечник назвал западные интернет-ресурсы «ракетными системами залпового огня, только информационного». По мнению главы ЛНР, Google становится здесь «главным оружием».
«Количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google», — написал глава ЛНР.
Пасечник добавил, что власти республики подумают о возвращении платформы, если она «исправится» и начнет «уважать людей».
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