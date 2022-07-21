Глава ЛНР обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма

Пасечник назвал западные интернет-ресурсы «ракетными системами залпового огня, только информационного». По мнению главы ЛНР, Google становится здесь «главным оружием».

«Количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит, просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google», — написал глава ЛНР.

Пасечник добавил, что власти республики подумают о возвращении платформы, если она «исправится» и начнет «уважать людей».

