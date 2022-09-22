Мобилизованным москвичам будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дополнительные выплаты для москвичей, призванных на военную службу по мобилизации, сообщает РИА Новости.
В указе, который подписал градоначальник, говорится, что им ежемесячно им будут выплачивать по 50 тысяч рублей.
Кроме того, в случае лёгкого ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей, в случае тяжёлого ранения — один млн рублей, а в случае гибели семья погибшего получит три млн рублей.
В документе отмечается, что иностранным гражданам, которые заключат в Москве контракты на военную службу, будут полагаться те же льготы, что и россиянам.
Ранее Мэр Собянин анонсировал появление в столичном миграционном центре «Сахарово» инфраструктуры для содействия Минобороны России по организации поступления на военную службу иностранцев, сообщает RT.
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