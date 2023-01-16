Мобилизованным и контрактникам засчитают двойной стаж за участие в спецоперации
Мобилизованным россиянам, добровольцам и военнослужащим-контрактникам будут засчитывать двойной стаж за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев – период участия таких граждан в СВО будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина.
Также правительство освободило мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчетности на время несения военной службы. Решение входит в комплекс мер дополнительной поддержки мобилизованных, в числе которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Кроме того, для призванных по мобилизации увеличены сроки подачи деклараций и финансовых отчетов, пишет РИА ФАН.
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