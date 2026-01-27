В Германии призвали готовиться к тяжелому конфликту с Россией

Германии следует готовиться к тяжелой войне с Россией, считает глава Командования обеспечения Бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе. Об этом пишет The Times.

Военный высказался о гипотетическом конфликте России и НАТО, где ФРГ окажется в эпицентре боевых действий.

«Если в Афганистане у меня было... большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — заявил Функе.

В случае начала конфликта в госпиталях бундесвера может не хватить коек, и для раненых задействуют гражданские больницы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о якобы планах РФ напасть на НАТО, подчеркнув, что в это «поверить невозможно», напоминает РЕН ТВ.

