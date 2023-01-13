Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохранится, сообщает РБК.

В Совфеде заверили о сохранении отсрочки при увеличении призывного возраста

По его словам, соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, «продолжает и продолжит действовать».

«Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - подчеркнул Турчак.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отцы многодетных семей с тремя детьми лишились отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:Многодетные СемьиОтсрочка От АрмииМобилизацияАндрей Турчак
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