Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохранится, сообщает РБК.
По его словам, соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре 2022 года, «продолжает и продолжит действовать».
«Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - подчеркнул Турчак.
Ранее депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отцы многодетных семей с тремя детьми лишились отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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