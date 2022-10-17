В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации
Членов Совета Федерации и депутатов Госдумы могут лишить брони от призыва в рамках частичной мобилизации. Парламентарии подготовили соответствующие поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», пишут Известия.
Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Один из авторов документа — глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, нововведения позволят «удовлетворить запрос общества на справедливость».
Сейчас право на отсрочку от призыва имеют семь категорий граждан, в том числе парламентарии. Поправки предлагают дать право на отсрочку 16 категориям россиян, среди которых сыновья и родные братья погибших военнослужащих по призыву, ухаживающие за несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы родители, воспитывающие детей в одиночку, матери с четырьмя и более детьми до восьми лет и воспитывающими их без мужа, отмечает телеканал «360».
Кроме того, законопроект предполагает исключение отсрочки для парламентариев и введение двух новых категорий по призыву в рамках частичной мобилизации в первоочередном порядке.
Согласно документу, в первоочередном порядке будут призывать военнослужащих национальной гвардии РФ, сотрудников спасательных воинских формирований, Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, воинских подразделений федеральной противопожарной службы. Также предполагается призывать прежде всего граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
- Цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года
- Минобороны РФ показало кадры ликвидации десантниками украинских диверсантов
- СМИ: В России до 40% вырос объем поставок электронных компонентов с браком
- Путин поручил законодательно обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей
- Минфин направил кабмину проект о мерах поддержки мобилизованных
- СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на весь импортируемый газ
- В Росгвардии рассказали об усилении обороны левого берега Днепра
- В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации
- Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям не использовать WhatsApp
- В Харьковской области попала в плен группа украинских разведчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru