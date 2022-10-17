В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации

Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Один из авторов документа — глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, нововведения позволят «удовлетворить запрос общества на справедливость».

Сейчас право на отсрочку от призыва имеют семь категорий граждан, в том числе парламентарии. Поправки предлагают дать право на отсрочку 16 категориям россиян, среди которых сыновья и родные братья погибших военнослужащих по призыву, ухаживающие за несовершеннолетним ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы родители, воспитывающие детей в одиночку, матери с четырьмя и более детьми до восьми лет и воспитывающими их без мужа, отмечает телеканал «360».

Кроме того, законопроект предполагает исключение отсрочки для парламентариев и введение двух новых категорий по призыву в рамках частичной мобилизации в первоочередном порядке.

Согласно документу, в первоочередном порядке будут призывать военнослужащих национальной гвардии РФ, сотрудников спасательных воинских формирований, Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, воинских подразделений федеральной противопожарной службы. Также предполагается призывать прежде всего граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас.

