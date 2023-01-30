Песков заявил о непрерывной подготовке послания президента Федеральному собранию
Усилия по подготовке послания президента России Федеральному собранию не останавливались, Кремль проинформирует о сроках, когда оно состоится. С таким уточнением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что такая подготовка в последнее время возобновилась. Песков подчеркнул, что соответствующая работа никогда не прекращалась, указав на неверность самой формулировки.
Ранее в Кремле заявляли, что послание Федеральному собранию Владимир Путин огласит в начале 2023 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно источникам в Кремле, оглашение послания было перенесено, поскольку в нём очевидно пришлось бы вести речь о некой картине будущего, учитывая проводимую специальную военную операцию на Украине. Однако прогнозы по СВО давать трудно.
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