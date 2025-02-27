Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира
Москва входит в тройку самых освещенных городов мира — в российской столице установлено 478 тысяч приборов наружного освещения, еще 32 тысячи появятся на спортивных и детских площадках, а также во дворах в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что на столичных улицах появляются современные энергоэффективные светильники, внедряются «умные» системы управления с возможностью регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать работу фонаря в дистанционном формате.
Более чем вчетверо (до 2300) увеличилось число зданий с индивидуальной архитектурно-художественной подсветкой. Кроме того, подсветкой золотых оттенков украшены улицы Садового кольца, а в концепции «самоцветы» оформлены 23 моста через Яузу и Москву-реку. В 2024 архитекторно-художественной подсветкой оформили 83 объекта, в частности, универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках», Живописный мост, музей-квартира Кржижановского, Театр кукол имени Образцова и другие строения. В 2025 году архитектурно-художественной подсветкой оснастят еще 117 объектов.
Собянин также указал на то, что уличное освещение повышает привлекательность Москвы для туристов и создает столице настроение.
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