«Измена родине!»: Наказание за коррупцию в «оборонке» призвали ужесточить

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что СК в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. Бастрыкин также сообщил, что за 10 месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на 10% больше, чем годом ранее. Кирилл Кабанов отметил, что последствия от коррупции в системе гособоронзаказа носят крайне серьезный характер.

«На примере частичной мобилизации отмечали нарушение в системе гособоронзаказа. Было непонятно, куда делась форма, защита, часть вооружения. Пока мы не видели серьезного уровня (разбирательств – ред. НСН). Я так понимаю, что разбирательство идет, и доказать определенные нюансы достаточно сложно. Мы с коллегами в Следственном комитете говорили, что наказания пока недостаточно, восемь-десять лет… А вопрос в системе гособоронзаказа стоит по последствиям намного жестче, чем в какой-либо другой сфере. Мы говорим о сфере безопасности не только государства, но и о безопасности каждого военнослужащего. Наказание должно быть в соответствии с последствиями, это как измена родине. Наказание должно начинаться от 10-15 лет и доходить до 20-25 лет. Коррупция – это бизнес и люди считают риски. Некоторые идут на это осознанно», - сказал Кабанов.

По его словам, оценить уровень коррупции в сфере ОПК и гособоронзаказа практически невозможно. Также Кабанов рассказал, что в этой сфере есть несколько основных направлений, на которых пытаются «пилить» деньги.