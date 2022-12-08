«Измена родине!»: Наказание за коррупцию в «оборонке» призвали ужесточить
Существующего наказания недостаточно, речь идет о безопасности страны и жизни каждого военнослужащего, отметил в эфире НСН член СПЧ Кирилл Кабанов.
Наказание за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и государственного оборонного заказа необходимо ужесточить, оно должно начинаться от 10-15 лет колонии, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что СК в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. Бастрыкин также сообщил, что за 10 месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на 10% больше, чем годом ранее. Кирилл Кабанов отметил, что последствия от коррупции в системе гособоронзаказа носят крайне серьезный характер.
«На примере частичной мобилизации отмечали нарушение в системе гособоронзаказа. Было непонятно, куда делась форма, защита, часть вооружения. Пока мы не видели серьезного уровня (разбирательств – ред. НСН). Я так понимаю, что разбирательство идет, и доказать определенные нюансы достаточно сложно. Мы с коллегами в Следственном комитете говорили, что наказания пока недостаточно, восемь-десять лет… А вопрос в системе гособоронзаказа стоит по последствиям намного жестче, чем в какой-либо другой сфере. Мы говорим о сфере безопасности не только государства, но и о безопасности каждого военнослужащего. Наказание должно быть в соответствии с последствиями, это как измена родине. Наказание должно начинаться от 10-15 лет и доходить до 20-25 лет. Коррупция – это бизнес и люди считают риски. Некоторые идут на это осознанно», - сказал Кабанов.
По его словам, оценить уровень коррупции в сфере ОПК и гособоронзаказа практически невозможно. Также Кабанов рассказал, что в этой сфере есть несколько основных направлений, на которых пытаются «пилить» деньги.
«Сфера ОПК и гособоронзаказа очень закрытая. Оперативные оценочные посылы (коррупции – ред. НСН) существуют, но это ближе к диванному уровню. Уголовная статистика ничего не дает. Вопрос на оборонзаказе всегда с 90-х годов шел по нескольким направлениям – это полная оплата гособоронзаказа, но неполное выполнение поставок в войска. Второе – это завышение средств и включение в схему различного рода посредников, которые занимаются тем, что что-то распиливают. В свое время, когда товарищ Степашин (Сергей – ред. НСН) был председателем Счетной палаты, он провел анализ «Уралвагонзавода», сколько там различных компаний… Их было больше 100. Все делалось на заводе, но там были посредники, у каждого была своя кормушка. Если где-то это удалось пресечь, то есть то место, где это осталось», - резюмировал Кабанов.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что правоохранительные органы активизировали борьбу с коррупцией в сфере «безопасности страны».
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