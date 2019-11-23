Российскую армию хотят вооружить боевыми роботами

Группировки роботов для решения боевых задач могут появиться в России уже 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года», - отметил собеседник агентства.

К 2025 году должны завершить опытно-конструкторские работы, чтобы затем интегрировать автономные роботизированные группировки в систему управления Вооруженных сил РФ.