Российскую армию хотят вооружить боевыми роботами

23 ноября 201913:56

Группировки роботов для решения боевых задач могут появиться в России уже 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года», - отметил собеседник агентства.

К 2025 году должны завершить опытно-конструкторские работы, чтобы затем интегрировать автономные роботизированные группировки в систему управления Вооруженных сил РФ.

Эксперт подтвердил отсутствие зарубежных аналогов боевого робота «Уран-9»

Предполагается, что роботизированные подразделения будут созданы на пяти платформах для решения различных задач. Например, создания транспортно-заправочную машины или оборудования роботизированного шасси стрелково-гранатометным модулем для запуска летающих гранат и одноразовых беспилотников.

Главная ценность военных роботов «в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе, в эфире НСН объяснил недостатки боевого робота «Уран-9» в сирийском климате.


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ФОТО: pexels.com // Alex Knight
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