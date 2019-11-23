Российскую армию хотят вооружить боевыми роботами
Группировки роботов для решения боевых задач могут появиться в России уже 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные источника в оборонно-промышленном комплексе.
«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года», - отметил собеседник агентства.
К 2025 году должны завершить опытно-конструкторские работы, чтобы затем интегрировать автономные роботизированные группировки в систему управления Вооруженных сил РФ.
Предполагается, что роботизированные подразделения будут созданы на пяти платформах для решения различных задач. Например, создания транспортно-заправочную машины или оборудования роботизированного шасси стрелково-гранатометным модулем для запуска летающих гранат и одноразовых беспилотников.
Главная ценность военных роботов «в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе, в эфире НСН объяснил недостатки боевого робота «Уран-9» в сирийском климате.
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