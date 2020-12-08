Многодетные семьи в России получат новую льготу по ипотеке

Кроме того, теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи, отмечает Ura.ru.

В настоящее время многодетные семьи получают такую субсидию, но могут потратить ее только на частичное погашение ипотеки.

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН опроверг заявления главы Центробанка об угрозе возникновения «ипотечного пузыря» из-за государственного субсидирования ставки.

«Рост цен на жилье сейчас связан не с льготной ипотекой! Цены, ведь, растут на все объекты – жилые, загородные… А льготная ипотека распространяется исключительно на новостройки», - сказал он.



