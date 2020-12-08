Многодетные семьи в России получат новую льготу по ипотеке

Многодетные семьи в России будут получать по 450 тысяч рублей на строительство собственного жилья. Такой законопроект внесен правительством на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

В документе предлагается выделять деньги семьям с тремя детьми и больше. Потратить средства можно будет на покупку или возведение дома.

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна быть 4-5 процента

Кроме того, теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи, отмечает Ura.ru.

В настоящее время многодетные семьи получают такую субсидию, но могут потратить ее только на частичное погашение ипотеки.

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН опроверг заявления главы Центробанка об угрозе возникновения «ипотечного пузыря» из-за государственного субсидирования ставки.

«Рост цен на жилье сейчас связан не с льготной ипотекой! Цены, ведь, растут на все объекты – жилые, загородные… А льготная ипотека распространяется исключительно на новостройки», - сказал он.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектМногодетные СемьиИпотека
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