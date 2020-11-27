Риэлторы против Набиуллиной. Почему ЦБ «топит» льготную ипотеку

«Своевременно» свернуть программу льготной ипотеки предложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Выступая на этой неделе в Госдуме, руководитель финансового регулятора заявила, что в противном случае на рынке недвижимости может возникнуть "ипотечный пузырь".

Напомним, в апреле в России была запущена программа субсидирования ставок по ипотеке, которую можно было взять под 6,5% годовых. Она привела к резкому росту ипотечного кредитования, объемы которого в этом году уже к октябрю побили рекорд 2018 года. За январь-сентябрь было выдано ипотечных кредитов на 3,25 трлн рублей. Но, одновременно начался и рост цен на недвижимость. В частности, новостройки подорожали к ноябрю на 10,5%.

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 ноября, но в октябре президент Путин предложил ее продлить. После чего правительство "решило" пролонгировать субсидии до 1 июля 2021 года.

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН опроверг заявления главы Центробанка об угрозе возникновения "ипотечного пузыря" из-за государственного субсидирования ставки.

«Рост цен на жилье сейчас связан не с льготной ипотекой! Цены, ведь, растут на все объекты – жилые, загородные… А льготная ипотека распространяется исключительно на новостройки. Более того, продление этой льготной программы до первого июля, наоборот, снизило сейчас потребительский спрос на новостройки. Раньше говорили, что эта льготная программа до конца года, и все, больше ее не будет. Пролонгация на шесть месяцев позволила людям не торопиться с этими решениями, а спокойнее сделать выбор, и потенциальный спрос реализовывать не за полтора месяца, создавая ажиотаж на рынке, а приобрести недвижимость спокойно в следующем году», - объяснил Апрелев.