Вице-премьер Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна быть 4-5 процента
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна быть 4-5 процента
Средняя ставка по ипотеке должна составлять 4-5% . Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, в России должна быть ставка по ипотеке сопоставима с уровнем развитых стран. Об этом он сообщил в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».
Хуснуллин добавил, что правительство планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Эксперты по недвижимости в эфире НСН ответили главе Центробанка на ее громкие заявления об "ипотечном пузыре" из-за льготного кредитования.
Между тем заместитель руководителя ипотечного департамента крупной федеральной компании Татьяна Решетникова рассказала, как получить ипотеку пенсионерам.
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