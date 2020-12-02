Вице-премьер Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна быть 4-5 процента

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что ставка по ипотеке должна быть 4-5 процента

Средняя ставка по ипотеке должна составлять 4-5% . Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Минстрой пообещал к 2030 году снизить ипотечные ставки до 6%

По его словам, в России должна быть ставка по ипотеке сопоставима с уровнем развитых стран. Об этом он сообщил в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

Хуснуллин добавил, что правительство планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Эксперты по недвижимости в эфире НСН ответили главе Центробанка на ее громкие заявления об "ипотечном пузыре" из-за льготного кредитования.

Между тем заместитель руководителя ипотечного департамента крупной федеральной компании Татьяна Решетникова рассказала, как получить ипотеку пенсионерам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинИпотека
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