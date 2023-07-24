В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав России и субъекты РФ продолжают закупку лекарственных препаратов для пациентов с ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, сообщает РИА Новости.

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Комментируя сообщения в СМИ о том, что закупленные на 2023 год лекарства для ВИЧ-инфицированных заканчиваются, в министерстве указали, что обеспечение такими препаратами является важным направлением работы системы здравоохранения.

Также в Минздраве подчеркнули, что процесс закупок находится на постоянном контроле.

«В настоящее время ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава РФ проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год»,- заключили в ведомстве.

Ранее молекулярные биологи из США разработали двойную генную терапию для очищения зараженных клеток от следов ВИЧ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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