В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных

Комментируя сообщения в СМИ о том, что закупленные на 2023 год лекарства для ВИЧ-инфицированных заканчиваются, в министерстве указали, что обеспечение такими препаратами является важным направлением работы системы здравоохранения.



Также в Минздраве подчеркнули, что процесс закупок находится на постоянном контроле.



«В настоящее время ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава РФ проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год»,- заключили в ведомстве.

Ранее молекулярные биологи из США разработали двойную генную терапию для очищения зараженных клеток от следов ВИЧ, сообщает «Радиоточка НСН».

