«Мне не привыкать»: Жорин объяснил иск Гордон весенним обострением

«Я действительно закрывала глаза и старалась не комментировать видео, в котором, в частности, я, будучи жертвой насилия, говорю, что меня никто не бил, поскольку меня просит это сделать муж – садист. Дальше это видео отправляется Пригожину и появляется в сети», - рассказала Гордон «Национальной службе новостей».

Адвокат Сергей Жорин в беседе с НСН заявил, что готов дать объяснения правоохранительным органам. Поданный иск он связал с «психическими отклонениями» бывшей супруги и рассказал, что она и раньше писала на него «доносы».

«Если коротко, действия Гордон можно прокомментировать одним словом: «Весна». Весной обычно происходит обострение. В принципе, Гордон не скрывает, что у неё есть психические нарушения. Она не раз лежала в психиатрической больнице. Обвинять меня, что я распространяю информацию о нашей с ней частной жизни – это очень смешно, учитывая, что Гордон обошла все возможные передачи. У Оксаны Пушкиной она аж два раза была. Каждый месяц она рассказывает о несчастной жизни в браке со мной. Думаю, большинство россиян хоть раз видело какую-нибудь передачу, в которой Гордон плакала и рассказывала о своей частной жизни. Я не участвовал ни в каких передачах.

Если меня вызовут для дачи объяснений, я приду и дам их. Никакого состава преступления здесь нет. Ни в публикации, ни в каких-либо моих действиях», - подчеркнул Жорин.

Адвокат считает, что Гордон сама спровоцировала скандал, раскритиковав решение певицы Валерии идти в большую политику. Она назвала Валерию «человеком, который не способен объединять, без возраста, позиции, проблем, эмоций».

«Действия Гордон связаны, во-первых, с сезонностью, а во-вторых, с тем, что в СМИ стала просачиваться реальная информация о том, как обстояли дела на самом деле. StarHit, «Комсомольская правда» объективную статью напечатали. Весь этот информационный фон спровоцировала сама Гордон, которая без причины стала оскорблять Валерию, за Валерию вступился Иосиф Пригожин. И Гордон «объявила войну всем». Но, как водится, заявление подала на меня. Мне не привыкать: это не первый её донос. За девять лет, которые мы с ней знакомы, более 20 раз она уже писала разные доносы о побоях, об оскорблениях и так далее. И все они, естественно, заканчивались отказным постановлением.

Эта тема, к сожалению, никогда себя не исчерпает, пока Гордон жива. Потому что ей как-то нужно привлекать внимание к себе. Сама по себе она не интересна, она интересна в качестве скандала. Мне кажется, нужно снисходительно относиться, потому что действительно человек нездоровый. Почему она это делает, лучше ответят люди с медицинским образованием», - подытожил Жорин.

Видео, послужившее поводом для обращения в суд, сначала опубликовал вступившийся за Валерию Иосиф Пригожин. На нём Гордон извиняется перед Жориным. Затем Пригожин удалил запись, но опубликовать её в полном виде пообещала уже сама Гордон, объяснив это тем, что хочет рассказать правду о насилии, жертвой которого она была.

