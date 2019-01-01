Младший сын хоккеиста Соколова, подозреваемый в убийстве матери, пришел на её похороны

Как напоминает RT, громкое убийство произошло 13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. В доме было обнаружено тело жены именитого хоккеиста Максима Соколова. Кроме того, там находились двое её сыновей. По имеющейся информации, младший из братьев Соколовых прибежал в окровавленной одежде к соседям и стал кричать, что старший сошел с ума и прямо сейчас убивает мать. К моменту, когда на место ЧП приехала полиции, 45-летняя женщина уже была мертва. Ее старший сын с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.



