Младший сын хоккеиста Соколова, подозреваемый в убийстве матери, пришел на её похороны
В Санкт-Петербурге сегодня прощаются с убитой женой бывшего голкипера СКА Максима Соколова – Ириной. Как отмечает сайт KP.Ru, в небольшой часовне на одном изх кладбищ северной столицы собрались несколько десятков человек - друзья и близкие погибшей. Также на траурном мероприятии был замечен младший из сыновей убитой женщины. К слову, в качестве подозреваемого в её убийстве он уже провел 48 часов в спецприемнике для несовершеннолетних, однако был выпущен на свободу накануне вечером. Старший из братьев проститься с убитой матерью таки смог – он находится в больнице.
Как напоминает RT, громкое убийство произошло 13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. В доме было обнаружено тело жены именитого хоккеиста Максима Соколова. Кроме того, там находились двое её сыновей. По имеющейся информации, младший из братьев Соколовых прибежал в окровавленной одежде к соседям и стал кричать, что старший сошел с ума и прямо сейчас убивает мать. К моменту, когда на место ЧП приехала полиции, 45-летняя женщина уже была мертва. Ее старший сын с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.
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