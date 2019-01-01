Старший сын экс-вратаря Соколова пришел в себя после убийства матери

Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришёл в сознание. Об этом сообщает Лайфу со ссылкой на медицинские источники. Состояние 18-летнего Максима сохраняется стабильно тяжёлым, он не разговаривает.

Консилиум врачей считает возможным перевести его в другую клинику, однако не видит в этом необходимости. Максим Соколов-младший находится в отделении реанимации больницы во Всеволжске.

Молодой человек госпитализирован накануне после трагедии в коттедже в посёлке Новая Романовка Ленинградской области, где была убита его мать. Сначала в нападении на 45-летнюю женщину подозревали самого Максима, поскольку это утверждал его 15-летний младший брат.

Он также рассказал, что ударил ножом Максима, когда понял, что мать убита. Он объяснил это местью, отмечает RT. Однако на допросе подросток был непоследователен в показаниях, в итоге следствие именно его считает подозреваемым. Младшего сынка экс-вратаря задержали.

