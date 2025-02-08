Мизулина призвала блогерав снимать больше позитивного контента
Молодым блогерам, создавая контент, следует уделять больше внимания позитивной информации. Об этом в ходе встречи с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Она призвала блогеров не гнаться за просмотрами, снимая только негативный контент. По словам Мизулиной, молодое поколение журналистов и блогеров часто выбирают отрицательный контент, чтобы он быстрее стал популярным в Сети.
«Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает», - приводят ее слова «РИА Новости».
К тому же глава «Лиги безопасного интернета» прокомментировала закрытие «YouTube» в России, назвав такую меру целесообразной. По словам Мизулиной, эта площадка работала в стране, нарушая закон, так как не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. При этом она подчеркнула, что российские платформы развиваются и через несколько лет станут более функциональными.
Ранее Екатерина Мизулина заявила, что социальную сеть Х могут разблокировать в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru