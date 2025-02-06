Мизулина считает, что Х могут разблокировать в России

Социальную сеть Х могут разблокировать в России, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По мнению Мизулиной, работа платформы изменилась, деструктивного контента и цензуры информации стало значительно меньше.

«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — отметила она.

В то же время Мизулина указала, что финальная позиция по этому вопросу должна основываться на сведениях регуляторов: «сколько материалов по требованию на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными».

«На мой взгляд, та реальность, которая была у нас на момент, когда этот ресурс заблокировали, уже существенно изменилась», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Мизулина допустила, что Х и другие сервисы поменяют свою риторику, исходя из вектора реализуемой США политики, и многое будет меняться на других платформах, которые пока ограничены на территории России. При этом, по ее словам, «не факт, что Х будут по-прежнему использовать россияне», так как есть мессенджер Telegram.

Ранее философ и политолог Александр Дугин предложил подумать о разблокировке соцсети X в России, напоминает RT.

