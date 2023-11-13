Мизулина попросила МВД проверить блогеров Била и Губину

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в главное управление МВД по Москве с просьбой проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Ксению Губину и других. В своем Telegram-канале она пояснила, что образение к правоохранителях связано с «большим числом писем от граждан».

Суд арестовал до 16 декабря блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

По мнению Мизулиной, блогеры-коучи могут действовать по такой же мошеннической схеме, что и задержанный ранее блогер Аяз Шабутдинов. Он был арестован 4 ноября по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Если блогер-миллионник Аяз Шабутдинов давал конкретные советы по ведению бизнеса, то никакого состава преступления нет, если же он ограничился пустыми обещаниями, то это введение в заблуждение. Об этом НСН заявила юрист Валерия Рытвина.


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ФОТО: РИА Новости
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