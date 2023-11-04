Суд арестовал до 16 декабря блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Вину он по-прежнему не признал и просил не отправлять его в СИЗО.

Обвинение связано с тем, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о том, что можно заняться предпринимательской деятельностью и получать высокие доходы благодаря прохождению образовательных программ – курсов, вебинаров и тренингов, которые Шабутдинов предлагал покупать у ООО «Лайк Центр» и ряда подконтрольных юридических лиц. Однако сведения блогера о качестве программ не соответствовали действительности, считают в прокуратуре.

По официальным данным, восемь человек приобрели разрекламированные тренинги, цена договоров составляла от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

