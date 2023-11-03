«Помощь или обещания?»: Юрист призвала внимательно изучить деятельность Шабутдинова
Оценивая деятельность Шабутдинова, нужно понять, давал он конкретные советы или ограничился громкими фразами, сказала НСН Валерия Рытвина.
Если блогер-миллионник Аяз Шабутдинов давал конкретные советы по ведению бизнеса, то никакого состава преступления нет, если же он ограничился пустыми обещаниями, то это введение в заблуждение. Об этом НСН заявила юрист Валерия Рытвина.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов по подозрению в мошенничестве при продаже курсов.Об этом сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что инфобизнесмен прилетел из Вены, из аэропорта поехал в съёмную квартиру, где его и задержали. Шабутдинов планировал запустить новый курс 3 ноября. Рытвина призвала обратить внимание на то, что именно Шабутдинов давал на своих программах.
«Если это были конкретные советы по настройке сайта, рекламе, выстроению бизнес-процессов с клиентами, то есть, нормальная практическая информация, я не вижу здесь никакого состава преступления. Если же это пустые обещания увеличить выручку в тысячу раз и громкие фразы без конкретики и без каких-либо инструментов, то, конечно, это введение в заблуждение. Нащупать эту тонкую грань, определить, было преступление или нет, могут правоохранительные органы. Полагаю, сейчас они будут изучать договор оферты, что обещалась ученикам и что делалось на практике», — сказала Рытвина.
Собеседница НСН отметила, что блогерская деятельность долгое время оставалась вне поля зрения государства и налоговых органов.
«Когда государство заметило, что в этой сфере огромные доходы, оно решило разобраться и с налогами в этой отрасли. Нужно разделять деятельность блогера и преступления, за которые он может понести ответственность. Со временем станет ясно, за что именно задержали Шабутдинова», — сказала Рытвина.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа
- Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль TOGG
- В Чаплинке Херсонской области при ударе ВСУ по соцфонду погибли люди
- Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 38 процентов
- МИД РФ: работающего в Москве болгарского журналиста вышлют из России
- Эксперт: с Нового года в России подорожают сигареты
- Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ
- Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников
- Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%
- ФРГ выделит Армении €9,3 млн на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru