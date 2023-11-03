«Помощь или обещания?»: Юрист призвала внимательно изучить деятельность Шабутдинова

Ранее сообщалось, что в Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов по подозрению в мошенничестве при продаже курсов.Об этом сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что инфобизнесмен прилетел из Вены, из аэропорта поехал в съёмную квартиру, где его и задержали. Шабутдинов планировал запустить новый курс 3 ноября. Рытвина призвала обратить внимание на то, что именно Шабутдинов давал на своих программах.

«Если это были конкретные советы по настройке сайта, рекламе, выстроению бизнес-процессов с клиентами, то есть, нормальная практическая информация, я не вижу здесь никакого состава преступления. Если же это пустые обещания увеличить выручку в тысячу раз и громкие фразы без конкретики и без каких-либо инструментов, то, конечно, это введение в заблуждение. Нащупать эту тонкую грань, определить, было преступление или нет, могут правоохранительные органы. Полагаю, сейчас они будут изучать договор оферты, что обещалась ученикам и что делалось на практике», — сказала Рытвина.

Собеседница НСН отметила, что блогерская деятельность долгое время оставалась вне поля зрения государства и налоговых органов.

«Когда государство заметило, что в этой сфере огромные доходы, оно решило разобраться и с налогами в этой отрасли. Нужно разделять деятельность блогера и преступления, за которые он может понести ответственность. Со временем станет ясно, за что именно задержали Шабутдинова», — сказала Рытвина.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

