Мизулина поблагодарила Оксимирона за «лучший пиар в истории»

«Спасибо иноагенту за самый лучший пиар в истории. Лучше и не придумаешь», - сказала Мизулина в опубликованном в своем Telegram-канале сторис.

Она добавила, что рэпер требует большие гонорары за свои выступления, но для нее «поет бесплатно, как на утреннике в детсаду».

Клип «Лига опасного интернета» вышел на YouTube 11 августа. За три часа он набрал почти 500 тысяч просмотров. Оксимирон упоминает рэпера Scally Milano (Данил Дмитриев), который изменил тексты своих песен после внимания «Лиги безопасного интернета», передает «Радиоточка НСН».

