Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) оштрафован на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Максим Кац* стал первым оштрафованным по новому закону об обязанностях иноагентов

Отмечается, что соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Северной столицы.

«24.02.2022 Федоров на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов:"Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафВооруженные Силы РФРэперСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры