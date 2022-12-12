Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) оштрафован на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Северной столицы.
«24.02.2022 Федоров на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов:"Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
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