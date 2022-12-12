Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии

Отмечается, что соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Северной столицы.

«24.02.2022 Федоров на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов:"Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

