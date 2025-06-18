Мизулина предупредила о сборе данных через Telegram-боты для знакомств
Боты для знакомств в мессенджере Telegram используются мошенниками для сбора личных данных. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Хабаровске в ходе встречи с молодежью.
Эксперт отметила, что многие находят друзей и знакомятся через соцсети и мессенджеры, в том числе используют боты.
«Во-первых, там идет активный сбор данных школьников и студентов. Есть специальные люди, которые собирают такую информацию. Ну а дальше к вам приходят с мошенничеством, угрожают вам так называемым доксом (поиском и публикацией личной информации без согласия человека. - НСН)», - указала Мизулина.
Глава «Лиги безопасного интернета» призвала быть осторожнее с незнакомцами в Сети.
Ранее эксперты компании F6 предупредили, что мошенники придумали новую схему обмана пользователей и кражи аккаунтов в Telegram под предлогом розыгрыша игрушек Лабубу, пишет 360.ru.
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