Мизулина назвала сумму, которую ежедневно тратят на фейки о России

По её словам, соцсети Instagram и YouTube не предпринимают никаких действий, которые позволили бы «ограничить распространение фейковой информации, призывов к незаконным акциям и к применению насилия».

«Служба поддержки обеих платформ не реагирует на массовые жалобы пользователей», - выразила сожаление Мизулина.

По оценкам экспертов организации на фейки и дезинформацию о РФ в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик, а также спецоперацией на Украине, уже было потрачено более $150 млн.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что в перечень запрещенного в России контента следует внести информацию с оскорблениями действующего главы государства.

