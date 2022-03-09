Мизулина назвала сумму, которую ежедневно тратят на фейки о России
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что на информационную атаку против России в интернете ежедневно тратится порядка $12 млн, сообщает ТАСС.
По её словам, соцсети Instagram и YouTube не предпринимают никаких действий, которые позволили бы «ограничить распространение фейковой информации, призывов к незаконным акциям и к применению насилия».
«Служба поддержки обеих платформ не реагирует на массовые жалобы пользователей», - выразила сожаление Мизулина.
По оценкам экспертов организации на фейки и дезинформацию о РФ в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик, а также спецоперацией на Украине, уже было потрачено более $150 млн.
Ранее Екатерина Мизулина заявила, что в перечень запрещенного в России контента следует внести информацию с оскорблениями действующего главы государства.
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