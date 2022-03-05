В Кремле объяснили необходимость закона о распространении фейков

Закон об уголовном наказании за распространение фейков о ВС России был срочно необходим из-за развязывания информационной войны против нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Срок за невнимательность: Чем опасен для СМИ новый закон о фейках

При этом для трактовки закона, который, по его словам, теперь необходимо исполнять, Песков рекомендовал обращаться к юристам.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от этого закона в первую очередь пострадают журналисты, ведь у них получается много квалифицирующих признаков, а оценить степень последствий от их материалов слишком тяжело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнформационная ВойнаЗаконФейкДмитрий Песков
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