В России предложили запретить оскорблять действующего президента

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в перечень запрещенного в России контента следует внести информацию с оскорблениями действующего главы государства, сообщает ТАСС.

Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

Выступая на расширенном заседании на тему противодействия токсичному контенту в интернете она рассказала, что усмотрела признаки оскорбления президента РФ в заявлении русской редакции Euronews, в связи с чем Лига намерена обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить вещание канала на территории РФ.

Она добавила, что необходимо не только «очень аккуратно и взвешено прописывать» все термины и понятия, но и расширять перечень запрещенного в РФ контента.

«Я бы, например, тоже лично расширила перечень этого запрещенного контента и запретила любую информацию с оскорблением действующего президента России», - подчеркнула Мизулина.

Ранее Мизулина в интервью на YouTube канале «А поговорить?» обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетОскорблениеПрезидент РФ
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