В России предложили запретить оскорблять действующего президента
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в перечень запрещенного в России контента следует внести информацию с оскорблениями действующего главы государства, сообщает ТАСС.
Выступая на расширенном заседании на тему противодействия токсичному контенту в интернете она рассказала, что усмотрела признаки оскорбления президента РФ в заявлении русской редакции Euronews, в связи с чем Лига намерена обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить вещание канала на территории РФ.
Она добавила, что необходимо не только «очень аккуратно и взвешено прописывать» все термины и понятия, но и расширять перечень запрещенного в РФ контента.
«Я бы, например, тоже лично расширила перечень этого запрещенного контента и запретила любую информацию с оскорблением действующего президента России», - подчеркнула Мизулина.
Ранее Мизулина в интервью на YouTube канале «А поговорить?» обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада, сообщает Ura.ru.
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