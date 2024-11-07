Мизулина: Искусственный интеллект «похоронил» заживо Пугачеву

«Оказалось, искусственный интеллект нашел публикацию, в которой Пугачева рассказывала, что она купила место на кладбище. ИИ публикацию проанализировал таким образом, что выдал место захоронения. Так пока работает искусственный интеллект», - пояснила она.

Как добавила Мизулина, технологии искусственного интеллекта в текущем виде являются угрозой для человечества. По ее словам, уже сейчас «машина» общается с человеком, начинает угадывать его поведение, потому возникает вопрос - не будет ли человечество полностью зависимо от ИИ.

Ранее эксперт по нейросетям Али Оздиев заявил НСН, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует.

