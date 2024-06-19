Первый бакалавриат для работы с искусственным интеллектом появится в России

Так, программы бакалавриата под названием ИИ360 станет первой в России программой высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ.

Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

Ранее компания Apple представила новую операционную систему iOS 18. В числе главных нововведений система искусственного интеллекта Apple Intelligence, способная генерировать тексты и картинки. Она будет интегрирована с ChatGPT и встроена в компьютеры и мобильные устройства компании, напоминает RT.