Первый бакалавриат для работы с искусственным интеллектом появится в России
Первый бакалавриат для работы с искусственным интеллектом (ИИ) откроют «Яндекс» и «Сбер» совместно с четырьмя российскими вузами ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис.
Так, программы бакалавриата под названием ИИ360 станет первой в России программой высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ.
Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.
Ранее компания Apple представила новую операционную систему iOS 18. В числе главных нововведений система искусственного интеллекта Apple Intelligence, способная генерировать тексты и картинки. Она будет интегрирована с ChatGPT и встроена в компьютеры и мобильные устройства компании, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru