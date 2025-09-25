МИЦ «Известия» возглавил рейтинг медиахолдингов платформы «Дзен»

Также в топ вошли Rambler&Co, МИА «Россия сегодня», News Media Holding и Shkulev Holding. Была проведена аналитика и по теме шоу-бизнеса и спорта. Лидерами в спортивном сегменте стали «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Рейтинг Букмекеров», Sports.ru, и «Евро-Футбол.ру».

«Дзен» проанализировал и региональные СМИ. В столичном сегменте лидером оказался официальный портал мэра и правительства Москвы, а на первом месте рейтинга Санкт-Петербурга - порталы «Деловой Петербург» и «78.ru».







