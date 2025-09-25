Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире

Как пишет RT, он отметил, что построенные по российскому дизайну атомные станции «являются самыми востребованными в мире».

«Благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует в 2030 году запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».