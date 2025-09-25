Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире
Компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики в настоящее время обладает только Россия. Об этом на заседании Глобального атомного форума заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, он отметил, что построенные по российскому дизайну атомные станции «являются самыми востребованными в мире».
«Благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия планирует в 2030 году запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru