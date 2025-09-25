Путин: РФ запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым циклом

Выступая на заседании Глобального атомного форума, он уточнил, что объект в Томской области будет неоднократно использовать в реакторах 95% отработавшего топлива.

«Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров», - отметил глава государства.

Он добавил, что подобный механизм позволит «практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов», а также «снять вопрос обеспеченности ураном».

Ранее Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».