Блогер Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

Российский блогер Александра Митрошина с целью отмывания денег купила нежилую недвижимость в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следом за Блиновской и Лерчек? Блогер Митрошина призналась в отмывании денег

Как считает следствие, она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.

10 марта следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Митрошиной меры пресечения.

8 марта блогера-миллионника доставили из Сочи в Москву на допрос к следователю, который длился несколько часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Блогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры