Блогер Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

Как считает следствие, она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.

10 марта следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Митрошиной меры пресечения.

8 марта блогера-миллионника доставили из Сочи в Москву на допрос к следователю, который длился несколько часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

