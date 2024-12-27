Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией
Митрополит Илариона (Алфеев) был освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом сообщил Священный синод Русской православной церкви (РПЦ).
В постановлении говорится, что решение было принято в связи тем, что отношения митрополита с ближайшим окружением не соответствуют «образу монаха и священнослужителя».
«Освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», - сказано в документе.
Ранее в СМИ появились сообщения об обвинениях в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против митрополита Илариона. Сам священнослужитель заявил, что стал объектом вымогательства, сообщает RT.
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