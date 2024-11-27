Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга

В школах необходимо с начальных классов преподавать основы семейной жизни, это станет своеобразной «инструкцией» к браку, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Его слова приводит «Царьград».

Митрополит отметил, что когда покупаешь утюг, то к нему идет инструкция. Так же и со вступлением в брак.