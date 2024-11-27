Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга

В школах необходимо с начальных классов преподавать основы семейной жизни, это станет своеобразной «инструкцией» к браку, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Его слова приводит «Царьград».

Митрополит отметил, что когда покупаешь утюг, то к нему идет инструкция. Так же и со вступлением в брак.

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«А вы, молодые люди, с восторгами заключаете брак, а инструкцию вы знаете?» — поинтересовался он.

По его мнению, часто у молодых людей возникают проблемы из-за отсутствия знаний. Он также напомнил о том, что в царской России к семейной жизни подданных готовили «целые учебные заведения».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянки все чаще обращают внимание на зрелых мужчин, поскольку предпочитают «состоятельных и уверенных», а не «молодых, симпатичных», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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