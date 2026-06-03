Митрополита Илариона после задержания в Чехии направили на служение в Бразилию
Митрополита Илариона (в миру — Григорий Алфеев), который был задержан и впоследствии освобождён в Чехии, направили на служение в Бразилию. Об этом со ссылкой на Московскую патриархию сообщает RT.
Отмечается, что решение было принято Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с невозможностью исполнения Иларионом служения в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
«Митрополит... направлен на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что его новым местом служения станут храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кампина-дас-Мисойнсе.
Митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах в конце 24 мая. Во время досмотра машины были обнаружены четыре контейнера с белым порошком. Священнослужитель назвал произошедшее провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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