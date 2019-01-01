Соловьев рассказал о дуэли с журналистом из-за бесов

Сегодня, 25 мая, известный ведущий Владимир Соловьев встретился в Москве с журналистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым. Ранее Соловьев назвал жителей Екатеринбурга, выступивших против строительства храма в сквере на Октябрьской площади, «бесами», за что Дербенев пообещал ответить ему «лещом».

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН назвал встречу, которая проходила в центре Москвы, спокойной и дал оценку профессионализму журналиста Дербенева.

«Симпатичный парень, хорошо пишет. Со своей позицией, которая, правда, на мой взгляд, не всегда совпадает с тем, что реально происходит, но люди имеют право на свой взгляд на разные проблемы. Никакой попытки физического контакта не было. Даже не было об этом разговора. Разговор был о том, что было в Екатеринбурге. Разговор был довольно любопытный. Я показал фото и видео людей, которые, я считаю, попадают под категорию «бесы». Что-то он из этих материалов видел, что-то – нет. Он показал другие видео – людей, которые вели себя достойно. О них мы тоже поговорили. Отделили козлищ от агнцев. Но, думаю, пришли к выводу, что козлищ было и не мало», - подытожил Соловьев.

Телеведущий заявил, что оставил своему визави право первым изложить итоги встречи в полном объеме.

Ранее Владимир Соловьев разъяснил в эфире НСН свою позицию по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге

