Митрополит Иларион стал управляющим Будапештско-Венгерской епархией

Митрополит Волоколамский Иларион назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией, сообщает пресс-служба Синода Русской православной церкви (РПЦ).

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В сообщении говорится, что его освободили от руководства Отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, этот пост занял митрополит Корсунский Антоний (Севрюк).

Ранее решением Синода РПЦ крымские епархии Украинской православной церкви были приняты под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьРПЦСвященники
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