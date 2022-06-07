Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
Крымские епархии Украинской православной церкви были приняты под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Синода Русской православной церкви (РПЦ).
Речь идёт о Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархиях, которые были приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу по причине «невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».
Также Синод РПЦ принял решение образовать из данных епархий Крымскую митрополию, главой которой был назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской православными церквями сохраняется, и РПЦ продолжит укреплять его, сообщает RT.
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