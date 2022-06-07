Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Крымские епархии Украинской православной церкви были приняты под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Синода Русской православной церкви (РПЦ).

Названа причина исключения патриарха Кирилла из нового пакета санкций ЕС

Речь идёт о Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархиях, которые были приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу по причине «невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Также Синод РПЦ принял решение образовать из данных епархий Крымскую митрополию, главой которой был назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской православными церквями сохраняется, и РПЦ продолжит укреплять его, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Православная Церковь УкраиныПатриарх КириллРПЦКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры