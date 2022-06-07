Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Речь идёт о Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархиях, которые были приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу по причине «невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Также Синод РПЦ принял решение образовать из данных епархий Крымскую митрополию, главой которой был назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что единство между Русской и Украинской православными церквями сохраняется, и РПЦ продолжит укреплять его, сообщает RT.

