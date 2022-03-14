Русская церковь в Амстердаме разрывает отношения с РПЦ

Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме объявил о решении разорвать отношения с Московским патриархатом в связи с событиями на Украине.

Ранее прошло внеочередное заседание приходского совета из-за угрозы приходу и духовенству. В заявлении прихода говорится, что священнослужители заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан. Они обратились к архиепископу Елисею с прошением о выдачи отпускной грамоты.

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Священнослужители направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Константинопольский патриархат) о принятии их в его епархию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил уверенность, что внешние враги русских и украинцев сеют вражду между братскими народами и пытаются им внушить, что они должны воевать друг с другом. По мнению предстоятеля, политические силы на Украине используют эту идею и пытаются выстраивать отношения с Россией, исходя из этого посыла.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыРусская Православная Церковь
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