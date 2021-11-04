МИСиС переведет студентов на «удаленку» с 8 ноября

Обучение будет проходить на университетской образовательной платформе LMS Canvas, где доступно более 90% учебного контента. Решение о формате обучения после 21 ноября будет принято с учетом эпидемиологической обстановки на фоне эпидемии коронавируса.

Тем временем, Высшая школа экономики (ВШЭ) стала первым вузом, который продлил дистанционное обучение до Нового года, рассказал ректор ВШЭ Никита Анисимов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Минобрнауки разрешило российским вузам и научным организациям с 8 ноября продолжать обучение в дистанционном формате.

