В Москве вводится упрощенная схема получения парковочных разрешений. Нововведения вступят в силу уже 5 июля и будут доступны для 160 тысяч владельцев автомашин.

В том числе, власти Москвы в три раза увеличили срок действия парковочных разрешений для многодетных семей. Такое решение было принято на заседании президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянна.

«В целях дальнейшего развития единого парковочного пространства и улучшения условий использования платных городских парковок - президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее постaновление сможет зaметно упростить порядок выдaчи пaрковочных рaзрешений в столице. Тaк, нaпример, для многодетных семей его срок действия увеличивaется с одного годa до трех лет. В свою очередь собственники или нaнимaтели по договору социaльного нaймa жилых помещений смогут подтвердить свое соглaсие нa оформление пaрковочного рaзрешения удaленно через Портал госуслуг.

Помимо этого, многодетные семьи и резиденты будут дополнительно информироваться о приостановлении действия парковочного разрешения через «личный кабинет» на Портале госуслуг, а также с помощью SMS, электронной почты или через приложение «Парковки Москвы».

