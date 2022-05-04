Кабмин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов
Правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеграмм-канал российского правительства.
Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей. Предполагается, что до конца 2024 года по этой льготной программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.
По словам Мишустина, перед станов стоит задача «создать комфортные условия для работников отрасли».
В Россию не нужно привлекать иностранных IT-специалистов, иначе возникнет их переизбыток, как с экономистами и юристами в 90-е годы, заявил ранее российский хакер Александр Варской в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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