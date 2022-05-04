Кабмин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов

Правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеграмм-канал российского правительства.

Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей. Предполагается, что до конца 2024 года по этой льготной программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.

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По словам Мишустина, перед станов стоит задача «создать комфортные условия для работников отрасли».

В Россию не нужно привлекать иностранных IT-специалистов, иначе возникнет их переизбыток, как с экономистами и юристами в 90-е годы, заявил ранее российский хакер Александр Варской в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:It-специалистыИпотека
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