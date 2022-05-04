Кабмин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов

Правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеграмм-канал российского правительства.

Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей. Предполагается, что до конца 2024 года по этой льготной программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей.