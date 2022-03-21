Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, на специальные выплаты таким сотрудникам кабмином было дополнительно выделено свыше одного млрд рублей, люди во всех регионах должны своевременно получать положенное им вознаграждение.

Также глава кабмина рассказал о снижении темпов заболеваемости ковидом в стране.

«Темпы заболеваемости снижаются. При этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», - добавил Мишустин.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что за последние 24 часа в России выявлено 28 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.

