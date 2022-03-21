Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти продолжают поддерживать соцработников, помогающих бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных организациях, сообщает пресс-служба правительства.

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По его словам, на специальные выплаты таким сотрудникам кабмином было дополнительно выделено свыше одного млрд рублей, люди во всех регионах должны своевременно получать положенное им вознаграждение.

Также глава кабмина рассказал о снижении темпов заболеваемости ковидом в стране.

«Темпы заболеваемости снижаются. При этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», - добавил Мишустин.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что за последние 24 часа в России выявлено 28 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:РоссияЗаболеваниеКоронавирусМихаил Мишустин
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