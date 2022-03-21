Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти продолжают поддерживать соцработников, помогающих бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных организациях, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, на специальные выплаты таким сотрудникам кабмином было дополнительно выделено свыше одного млрд рублей, люди во всех регионах должны своевременно получать положенное им вознаграждение.
Также глава кабмина рассказал о снижении темпов заболеваемости ковидом в стране.
«Темпы заболеваемости снижаются. При этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», - добавил Мишустин.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что за последние 24 часа в России выявлено 28 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
- Обязательные резервные требования для банков начнут действовать с 1 апреля
- Сваха назвала ошибки девушек при знакомстве в интернете
- Володин призвал американский конгресс объявить импичмент Байдену
- Новак допустил рост цен до $300 за баррель при от российской нефти
- Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России
- Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ
- В правительстве РФ заверили россиян, что сахара и гречки хватит на всех
- В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака
- Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru