Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зарплаты в стране за год выросли на 3% в номинальном выражении, сообщает пресс-служба Кремля.

Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что пока располагает только предварительными данными.

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном - 3%, а в номинальном - примерно 13%. Это год», - ответил глава правительства.

Ранее портал по поиску работы SuperJob выяснил, что низкая зарплата нервирует каждого пятого работника в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Михаил МишустинРоссиянеЗарплатаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры