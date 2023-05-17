Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов
17 мая 202314:56
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зарплаты в стране за год выросли на 3% в номинальном выражении, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что пока располагает только предварительными данными.
«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном - 3%, а в номинальном - примерно 13%. Это год», - ответил глава правительства.
Ранее портал по поиску работы SuperJob выяснил, что низкая зарплата нервирует каждого пятого работника в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru