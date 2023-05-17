Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что пока располагает только предварительными данными.

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном - 3%, а в номинальном - примерно 13%. Это год», - ответил глава правительства.

Ранее портал по поиску работы SuperJob выяснил, что низкая зарплата нервирует каждого пятого работника в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».