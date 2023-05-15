Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.



Об этом говорится докладе Москальковой за прошлый год, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что работа над таким законопроектом, который ранее инициировала Генпрокуратура, сейчас осуществляется Минтрудом.

Омбудсмен напомнила, что по состоянию на начало текущего года задолженность по зарплате составила более 642 миллионов рублей.

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