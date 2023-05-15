Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет выплаты долгов по зарплате, даже если они не признаны банкротами.
Об этом говорится докладе Москальковой за прошлый год, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что работа над таким законопроектом, который ранее инициировала Генпрокуратура, сейчас осуществляется Минтрудом.
Омбудсмен напомнила, что по состоянию на начало текущего года задолженность по зарплате составила более 642 миллионов рублей.
Ранее россияне назвали главный источник стресса на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан
- Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ
- За прошедшие выходные в Москве оштрафовали более 1300 водителей СИМ
- ФНС арестовала счета модного дома покойного Валентина Юдашкина
- Четыре человека пострадали при взрыве в Луганске
- Служащие по контракту иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
- Каждого пятого россиянина нервирует низкая зарплата
- Москалькова поддержала идею изымать имущество работодателей в счет долгов по зарплате
- Взрыв прогремел в самом центре Луганска, есть пострадавшие
- Имя Мохаммед стало самым популярным детским именем в Берлине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru